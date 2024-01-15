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Çayırova'da Hafriyat Kamyonuyla Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
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Çayırova'da Hafriyat Kamyonuyla Otomobil Çarpıştı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çayırova\'da Hafriyat Kamyonuyla Otomobil Çarpıştı
15.01.2024 - 17:03,  Güncelleme: 17:04
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Şekerpınar Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde seyreden B.Ö. idaresindeki 41 UY 289 plakalı hafriyat kamyonu ile M.T. yönetimindeki 48 RU 684 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.T. sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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