Çayırova'da otomobil çöp konteynerine çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Çayırova'da otomobil çöp konteynerine çarptı: 5 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir öğretmenin kullandığı otomobil, okul çıkışında çöp konteynerine çarptıktan sonra hareketlenerek 4 öğrenci ve 1 veliye çarptı. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

12.02.2024 17:46  Güncelleme: 17:48
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KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde okul çıkışında öğretmenin kullandığı otomobilin çarptığı tekerlekli çöp konteyneri, hareketlenip 4 öğrenci ile 1 veliye çarptı. Yaralanan 5 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Çayıova ilçesi Yeni Mahalle 51144 Sokak'ta meydana geldi. 24 Kasım Ortaokulu öğretmenlerinden Ö.Ö., okul çıkışında 34 HTF 959 plakalı otomobilini hareket ettirdi. Ö.Ö., bu sırada önüne çıkan öğrenciye çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolün kaybolduğu otomobil, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Tekerlekli çöp konteyneri de hareket edip öğrenciler E.T., Z.G., F.S. ve Z.R.Y. ile ismi öğrenilemeyen bir veliye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kazanın ardından sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (DHA)

Çayırova\'da otomobil çöp konteynerine çarptı: 5 yaralı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Çayırova'da otomobil çöp konteynerine çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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