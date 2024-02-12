Çayırova'da çöp konteyneri kazası: 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çayırova'da çöp konteyneri kazası: 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı

Çayırova\'da çöp konteyneri kazası: 4\'ü öğrenci 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil çöp konteynerine çarptı. Konteynerin savrulması sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

12.02.2024 17:21
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, otomobille çöp konteynerinin karıştığı kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaraladı.

Ö.Ö. idaresindeki 34 HTF 959 plakalı otomobil, Yeni Mahalle mevkisinde, yayaya çarpmamak için manevra yapınca çöp konteynerine çarptı.

Savrulan konteynerin yoldan geçenlere çarpması sonucu ise 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrenciler E.T, F.S, Z.G. ve Z.R.Y. ile annesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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