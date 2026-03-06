Çayırova'da Su Tankeri Yayaya Çarptı - Son Dakika
Çayırova'da Su Tankeri Yayaya Çarptı

06.03.2026 13:14
17 yaşındaki Öykü K, su tankerinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde su tankerinin çarptığı 17 yaşındaki yaya ağır yaralandı.

Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde Burhan H. idaresindeki 41 AEZ 034 plakalı su tankeri, yolun karşısına geçmeye çalışan Öykü K'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Öykü K, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
12:39
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
12:25
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
12:20
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
