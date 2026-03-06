Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde su tankerinin çarptığı 17 yaşındaki yaya ağır yaralandı.
Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde Burhan H. idaresindeki 41 AEZ 034 plakalı su tankeri, yolun karşısına geçmeye çalışan Öykü K'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Öykü K, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Çayırova'da Su Tankeri Yayaya Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?