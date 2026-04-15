Çaykara'da Çığ Anı Kamerada

Trabzon'un Çaykara ilçesinde çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçeye bağlı Karaçam Mahallesi'nin Seyrantepe mevkisinde, şiddetli yağışların ardından yüksek kesimlerde biriken kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi.
Yamaçtan biriken kar kütleleri hızla kayarak vadiye ulaştı.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı çığın düşme anı, yayladaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
