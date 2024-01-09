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ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
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ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Alim, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek, seçtiği fotoğrafların anlamlı ve güzel olduğunu belirtti.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı
09.01.2024 - 10:28,
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ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Alim, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, haber kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", çevre ve yaşamda İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", sporda David Alvaro'nun "Gazzeye destek" fotoğrafını seçti.

Alim, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Abet Zagout'un "Çaresizlik" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Alim, fotoğrafların her birinin birbirinden anlamlı ve güzel olduğunu söyledi.

Gazze'deki insanlık dramı ve Türkiye'de geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen deprem dolayısıyla üzüntüsünü dile getiren Alim, "Depremde millet olarak hepimiz acı çektik. Acıları paylaşmak ve yardımcı olabilmek için koştuk, koşturduk. Kurum adına biz de elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu fotoğraf oylaması çok güzel bir şey. Unutmamak ve unutturmamak lazım." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
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