Çaykur Rizespor Deplasmanda Kazandı

(GAZİANTEP) - Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor'un gollerini 12'nci dakikada Emrecan Bulut ve 35'inci dakikada Ali Sowe kaydetti. Gaziantep FK'nin golü ise 90+1'inci dakikada Çaykur Rizesporlu Zakaria Ariss'in topu kendi kalesine göndermesiyle geldi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 6'ya yükseltirken, Gaziantep FK 4 puanda kaldı.

Gaziantep FK, ligin gelecek haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.