(ANKARA) - Süper Lig'in 4. haftasında Rizespor ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor evinde, Kasımpaşa'ya 1 -0 mağlup oldu.
Kasımpaşa Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19: 15'te başlayan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı.
Konuk takım Kasımpaşa 6. dakikada Murtaza Bin Yunus'un attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı. Ev sahibi Çaykur Rizespor evinde, Kasımpaşa'ya 1 -0 yenildi.
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