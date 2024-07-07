ÇAYKUR'un çaya yaptığı zammı CHP eleştirdi - Son Dakika
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ÇAYKUR'un çaya yaptığı zammı CHP eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ÇAYKUR'un son bir yılda çay fiyatlarına yaptığı yüzde 133 zamı eleştirerek, üreticiye ödenen fiyattaki artışın yüzde 54,5 olduğunu belirtti. Adem, bu durumun çay üreticilerini mali sıkıntıya soktuğunu ve üretim motivasyonunu düşürdüğünü ifade etti. Ayrıca, çay fiyatlarındaki dengesiz artışın üretim arzını daraltacağını ve fiyatların daha da yükselmesine neden olacağını söyledi.

07.07.2024 17:42
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çaya yapılan yüzde 24'lük zammı eleştirerek "ÇAYKUR son bir yılda çay fiyatlarına yüzde 133 zam yaptı. Üreticiye yaş çay alımı için ödenen fiyattaki artış ise yüzde 54,5. Bu gidişle ne üretici üretmeye devam edecek ne de tüketici tüketilebilecek" dedi.

CHP Tarım ve Hayvancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı açıklamada, Çaykur'un çaya yaptığı yüzde 24'lük zammı eleştirdi. Adem, ÇAYKUR'un son bir yılda çay fiyatlarına yüzde 133 zam yaptığına işaret ederek, "Bu zamların vatandaşlarımızın bütçesine getirdiği yük tahmin edilemez boyutta. Enflasyonla mücadele denilirken aslında yalnızca vatandaşların sırtına daha fazla yük bindirilmektedir. Bu gidişle ne üretici üretmeye devam edecek ne de tüketiciyi tüketebilecektir" diye konuştu.

Adem, yaş çay üreticisine ödenen fiyattaki artışın yüzde 54,5'de kaldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu durum, çay üreticilerini ciddi bir mali sıkıntıya sokmakta ve üretim yapma motivasyonlarını düşürmektedir. Çay üreticisi, artan maliyetler ve düşük alım fiyatları ile karşı karşıya kalırken nasıl üretime devam edebilir? Eğer çay üreticileri bu koşullar altında üretim yapamaz hale gelirse, daralan ürün arzı bir yıl sonra fiyatları daha da yükseltecek ve bu durum enflasyonla mücadeleyi daha da zorlaştıracaktır. Çay, Türkiye'nin milli içeceğidir. Ancak, uygulanan bu politikalarla üreticiye ve tüketiciye zarar verilmektedir."

"Türkiye'de günde 245 milyon bardak çay içiliyor"

Adem, Türkiye'de günde 245 milyon, yılda ise 8 milyar 820 milyon çay tüketildiğini ifade etti.

Adem şunları söyledi:

"1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen toptan satış fiyatı 152,81 TL'den 189,54 TL'ye, tiryaki çayının fiyatı ise 149,68 TL'den 185,66 TL'ye yükseldi. Bu, çay fiyatlarına ortalama yüzde 24 oranında zam anlamına gelirken, spesifik çaylardaki zam oranları yüzde 39-68 arasında değişiklik gösteriyor.

Bu dengesiz fiyat politikası nedeniyle, üretici ürün üretimine devam etmekten vazgeçecek ve önümüzdeki dönemde ürün arzının daralmasına yol açacaktır. Daralan arz ise kaçınılmaz olarak fiyatların daha da artmasına neden olacaktır. AKP iktidarını enflasyonla mücadeleden anladığı tek şey, aslında yalnızca vatandaşın sırtına daha fazla yük bindirmek. Öyle bir kısır döngünün enflasyonla mücadele etmek bir yana, ülke ekonomisini daha da kötü duruma sürükleyecek"

Kaynak: ANKA

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