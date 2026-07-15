Caz Festivalleri Dünya Caz Ağı'na Katıldı - Son Dakika
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Caz Festivalleri Dünya Caz Ağı'na Katıldı

15.07.2026 19:12
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Ankara ve Bodrum Caz Festivalleri, Dünya Caz Ağı'na üye olarak uluslararası alanda yer aldı.

Caz Derneği tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen Uluslararası Ankara ve Bodrum Caz Festivalleri, İtalya'nın Palermo kentinde gerçekleştirilen Dünya Caz Ağı (World Jazz Network-WJN) Konferansı'nda WJN üyeliğine kabul edildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 8-10 Temmuz tarihlerinde Sicilya Jazz Festivali kapsamında düzenlenen konferansa, Caz Derneği Başkanı ve Ankara ile Bodrum Caz Festivalleri küratörü Özlem Oktar Varoğlu Türkiye'yi temsil etti.

İngiltere, Güney Afrika, Hindistan, Hollanda, Tayvan, Tayland, Polonya ve Macaristan'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden festival yöneticileri ve yapımcılarını bir araya getiren konferansta, uluslararası iş birlikleri ve caz festivallerinin geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Varoğlu, konferansta Türkiye'deki caz festivalleri ile Caz Derneğinin faaliyetlerini tanıtan bir sunum gerçekleştirirken, çeşitli oturumlarda konuşmacı olarak da yer aldı.

Konferans sonunda Ankara Caz Festivali ile Bodrum Caz Festivali'nin Dünya Caz Ağı üyeliği resmen kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlem Oktar Varoğlu, üyeliğin Türkiye'nin caz kültürü açısından önemli bir uluslararası kazanım olduğunu belirtti.

Uluslararası festival ağlarıyla daha güçlü iş birlikleri kurmayı hedeflediklerini aktaran Varoğlu, ortak projeler geliştirmeyi ve Türkiye'nin caz birikimini uluslararası platformlarda daha görünür hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Varoğlu, Dünya Caz Ağı Konferansı'nın ilerleyen yıllarda Türkiye'de düzenlenmesi için de girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

Konferansta ayrıca "Kültür Turizmi ve Yerel Ekonomiye Katkılar", "Yeşil Gelecek" ve "Yeni Nesil Dinleyicilerin Beklentileri" başlıklı oturumlarda caz festivallerinin kültürel yaşama, turizme ve yerel ekonomiye katkıları, sürdürülebilir festival modelleri ile uluslararası işbirliği olanakları ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Caz Festivalleri Dünya Caz Ağı'na Katıldı - Son Dakika

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