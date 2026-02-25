CDU, Alman Vatandaşlığı Şartlarını Zorlaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CDU, Alman Vatandaşlığı Şartlarını Zorlaştırdı

25.02.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CDU, vatandaşlığa geçiş için ikamet süresini 5 yıldan 8 yıla çıkardı; SPD eleştirdi.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) parti kongresinde, Alman vatandaşlığına geçiş şartlarının yeniden zorlaştırılmasını öngören önergenin kabul edildiği bildirildi.

Stuttgart'ta 22 Şubat'ta düzenlenen kongrede, delegeler, vatandaşlığa geçiş için en az 8 yıl ikamet şartı getirilmesini içeren önergeyi onayladı.

Önergede, mevcut 5 yıllık ikamet şartının kaldırılarak sürenin 8 yıla çıkarılması talep edilirken, 5 yıllık ikametin yeterli olmadığı ve bu süre içinde birçok göçmenin Alman toplumuna yeterince entegre olamadığı savunuldu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu ise CDU'nun aldığı kararı eleştirdi.

Karaahmetoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlığa geçiş tartışmasının süre üzerinden değil, standartlar ve nitelikler üzerinden yürütülmesi gerektiğini belirtti.

CDU'nun mevcut süreyi yetersizlik gerekçesiyle artırmak istemesini eleştiren SPD'li siyasetçi, "Sanki mevcut uygulamada göçmenler yeterince uyum sağlamadan vatandaşlığa geçiyormuş gibi yanlış bir algı oluşturuluyor." ifadesini kullandı.

Almanya'da bir önceki yasama döneminde Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden oluşan koalisyon hükümeti, vatandaşlık hukukunu modernize etmeyi hedefleyen bir reform süreci başlatmıştı.

Bu kapsamda, genel başvuru yoluyla vatandaşlığa geçişte uygulanan 8 yıllık ikamet şartı 5 yıla indirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CDU, Alman Vatandaşlığı Şartlarını Zorlaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Bukele’den Meksika’ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır Bukele'den Meksika'ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı’dan ’ikinci aşama’ mesajı gelecek 27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı'dan 'ikinci aşama' mesajı gelecek
İlker Yağcıoğlu’nun En-Nesyri pişmanlığı İlker Yağcıoğlu'nun En-Nesyri pişmanlığı

15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:52
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:42
Şehit babaya son veda
Şehit babaya son veda
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 15:58:01. #7.13#
SON DAKİKA: CDU, Alman Vatandaşlığı Şartlarını Zorlaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.