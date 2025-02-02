CDU/CSU'ya Protesto: 200 Bin Kişi Sokağa Çıktı - Son Dakika
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CDU/CSU'ya Protesto: 200 Bin Kişi Sokağa Çıktı

CDU/CSU'nun AfD ile göç sıkılaştırma önerisini kabul etmesi, Almanya'da büyük protestolara neden oldu.

02.02.2025 22:46
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Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, mecliste aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile birlikte göçün sıkılaştırılmasını içeren önergeyi kabul etmesi, Almanya genelinde protesto edildi.

Başkent Berlin'de 200 bin, Saarbrücken'de 15 bin, Kiel'de ise 14 bin kişi, CDU/CSU'yu protesto etmek için toplandı.

Berlin'deki Brandenburg Kapısı'ndan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) partisinin genel merkezine kadar toplananlar CDU'nun AfD ile işbirliği yapmasına tepki gösterdi.

"İyi insanların ayaklanması-Biz güvenlik duvarıyız" sloganıyla düzenlenen gösteride, birçok katılımcı pankart ve dövizler taşıdı.

Pankartlarda, CDU/CSU'nun Başbakan adayı Friderich Merz'e oy verilmemesi istenerek, "Şubat'ta Merz'e hayır", "Merz'siz olmak kalpsiz olmaktan iyidir", "Merz'i durdurun" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca nasyonal sosyalizm dönemine işaret edilerek, "1933'e 5 var" yazılı pankartlar da açıldı.

CDU parti merkezinin önüne gelen göstericiler, cep telefonlarının ışıklarını yakıp Başbakan adayı Friedrich Merz'i yuhaladı.

CDU/CSU'nun AfD ile işbirliği yapmasından dolayı CDU'dan istifa eden Michel Friedman, gösteride yaptığı konuşmada CDU'nun tutumunu eleştirdi.

Friedman, aşırı sağcı AfD için, "Nefretin partisi, demokrasi zemininde durmayan partidir." ifadesini kullandı.

Eski Protestan Kilisesi (EKD) Başkanı Heinrich Bedford-Strohm ise CDU/CSU ve AfD'nin yaptığı oylamanın benzerinin bir daha asla gerçekleşmemesi gerektiğini söyledi.

Bedford-Strohm, insan onurunu ayaklar altına alanlarla ortak bir amaç için bir araya gelinmemesi gerektiğini vurguladı.

29 Ocak'ta CDU/CSU'nun meclise sunduğu göçün sıkılaştırılmasını içeren önergenin, aşırı sağcı AfD partisinin desteği ile kabul edilmesi, ülke çapında tepkilere yol açmıştı.

Holokost'tan kurtulan Albrecht Weinberg ve fotoğraf sanatçısı Luigi Toscano, CDU/CSU'ya tepki olarak Federal Liyakat Nişanı'nı iade etme kararı almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CDU/CSU'ya Protesto: 200 Bin Kişi Sokağa Çıktı - Son Dakika

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