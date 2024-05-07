CDU Milletvekili Serap Güler, Merkez Yönetim Kuruluna seçildi - Son Dakika
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CDU Milletvekili Serap Güler, Merkez Yönetim Kuruluna seçildi

CDU Milletvekili Serap Güler, Merkez Yönetim Kuruluna seçildi

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Serap Güler, Berlin'de yapılan genel kurulda 739 oy alarak CDU'nun Merkez Yönetim Kurulu'na seçildi. Güler, daha önce KRV Eyalet Parlamentosu Milletvekilliği ve Eyalet Uyum Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunmuştu.

07.05.2024 11:49
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Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Serap Güler, partisinin Merkez Yönetim Kuruluna seçildi.

Başkent Berlin'de yapılan genel kuruldaki seçimde, Güler 739 oy alarak 26 kişiden oluşan yönetime girmeyi başardı.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012-2020 döneminde CDU'nun Merkez Yönetim Kurulunda görev yaptığını hatırlatarak delegelere teşekkür etti.

Güler, daha önce de Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Parlamentosu Milletvekilliği ve Eyalet Uyum Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CDU Milletvekili Serap Güler, Merkez Yönetim Kuruluna seçildi - Son Dakika

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