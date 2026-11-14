CE-25A, iki pilot ve bir uçuş mühendisiyle Bincou'da ilk pilotlu uçuşu yaptı - Son Dakika
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CE-25A, iki pilot ve bir uçuş mühendisiyle Bincou'da ilk pilotlu uçuşu yaptı

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Çin'in ilk yerli elektrikli yolcu uçağı CE-25A, iki pilot ve bir uçuş mühendisiyle Şandong'un Bincou ilinde ilk pilotlu deneme uçuşunu gerçekleştirdi. COMAC, uçuşta uçağın normal çalıştığını ve performans göstergelerinin beklentileri karşıladığını açıkladı.

Çin'in yerli üretim elektrikli yolcu uçağı CE-25A, ilk pilotlu deneme uçuşunu tamamladı.

Xinhua'nın haberine göre, iki pilot ve bir uçuş mühendisini taşıyan uçak, Şandong eyaletinin Bincou ilinde deneme uçuşu yaptı.

Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC), deneme uçuşunda uçağın normal şekilde çalıştığını ve tüm performans göstergelerinin beklentileri karşıladığını bildirdi.

COMAC'ın, Çinli batarya üreticisi CATL, Şanghay Jiao Tong Üniversitesi ve diğer proje ortaklarıyla geliştirdiği CE-25A, Çin'in ilk yerli üretim elektrikli yolcu uçağı olma özelliğini taşıyor.

Şehirler arası uçuşlar için tasarlanan özel yolcu jeti tipi uçak, maksimum 10 ton kalkış ağırlığıyla 19 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

Saatte 300 kilometre hızla 2400 metre irtifada seyredebilen uçak 400 kilometre menzilde uçuş yapabiliyor.

CE-25A'nın ilk pilotsuz deneme uçuşu 2 Şubat'ta yapılmış, daha sonra 19 insansız otonom uçuş gerçekleştirilmişti.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), modelin uçuşa elverişliliğini tescil eden "tip lisansını" kabul etmişti.

Kaynak: AA
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