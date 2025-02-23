ÇEDAŞ, Kış Şartlarında Enerji Sağlıyor

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ÇEDAŞ ekipleri zorlu kış şartlarında enerjiyi kesintisiz sağlamak için çalışıyor

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle oluşan elektrik arızalarına ÇEDAŞ ekipleri zorlu şartlarda müdahale ediyor.

Erbaa ilçesine bağlı Gökal Beldesi Kızılotluk Mevkii'nde, yaklaşık bir haftadır devam eden yoğun kar yağışı elektrik dağıtım hatlarında arızalara neden oldu. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu, rakımın ise bin 700'lere ulaştığı bölgede, tipi ve buz yükü nedeniyle iletken dolaşığı ve tel kopmaları kaynaklı elektrik arızaları meydana geldi. Bölgede sorumlu dağıtım şirketi Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, ulaşımın araçlarla mümkün olmadığı noktalara yaya olarak ilerleyerek arızalara müdahale etti. Zaman zaman etkili olan tipi ve sıfırın altında 17 dereceyi bulan dondurucu soğukta ekipler, 7/24 görev başında kalarak enerji akışını sağlamak için yoğun çaba harcıyor.