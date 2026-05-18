ÇEDAŞ Köprüsü Yıkılıyor

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, ÇEDAŞ Köprüsü'nün yüzde 70'inin yıkıldığını belirtti.

Yazıcıoğlu, yıkımı devam eden ÇEDAŞ Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun yağışla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Taşkın riskine karşı ÇEDAŞ Köprüsü için yıkım kararı alındığını belirten Yazıcıoğlu, "İl Özel İdaresi, DSİ ve Tokat Belediyesi olarak ÇEDAŞ Köprüsü'nü yıkıyoruz. Almus Barajı'ndaki dolu savağın dolmasına 30 santimetre kaldı. Yağışlar devam ediyor. Tahminen yarın itibarıyla taşacağı düşünülüyor. ya salı akşama doğru, ya da çarşamba sabaha doğru 6 saat içinde merkeze ulaşacağı söyleniyor. Mevcut suyun 1,5 kat olması öngörülüyor. Buradaki ÇEDAŞ Köprüsü'ne çarpıp herhangi bir sele, taşkına sebep vermemesi yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Tarım Bakanımız ve DSİ Genel Müdürümüz çok büyük destek verdiler. Sadece Tokat değil, Turhal, Erbaa, Niksar gibi lokasyonlarda çalışmalar devam ediyor. Henüz tehlike geçmiş değil. Ama malum öncesinde yapılan hamlelerle biraz bertaraf etmiştik." dedi.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğine işaret eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"ÇEDAŞ Köprüsü'nü yıktıktan sonra suyun debisini biraz daha düşürerek Tokat merkezden aşağı doğru salmayı düşünüyoruz. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Köprü yüzde 70 oranında yıkıldı. Yıkım sabaha kadar devam edecek. İnşallah yarın itibarıyla tamamını yıkmış olacağız. Yavaş yavaş toprak setler de koyuyoruz. Yakınında Devlet Hastanemiz var. İtfaiyemizi boşalttık, her ihtimale karşı DSİ'ye aldık. Bu bölgede topraktan bent oluşturacağız. Buradayız, takip edeceğiz. Bütün ekipler burada, Sayın Valimiz burayı koordine ediyor, Bakanımız olayı yakinen takip ediyor."