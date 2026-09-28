Ceffal, İran'a Suriye'nin egemenliğine saygı ve politika revizyonu çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ceffal, İran'a Suriye'nin egemenliğine saygı ve politika revizyonu çağrısı yaptı

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Suriye Dışişleri Danışmanı Ceffal, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Suriye ile ilişki kuramadıkları sözlerine yanıt verdi. Ceffal, İran'ın Esed rejimini desteklemesinin halka felaket getirdiğini, ilişki için egemenliğe saygı ve politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Afro-Asya İşleri Danışmanı Muhammed Ceffal, İran ile "iyi bir ilişki" kurulmasının ülkenin egemenliğine saygı gösterilmesini gerektirdiğini ve Tahran'ın önceki politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Afro-Asya İşleri Danışmanı Ceffal, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda sarf ettiği "Suriye'nin yeni yönetimiyle henüz ilişki kuramadık." şeklindeki sözleri üzerine, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya açıklamalarda bulundu.

Ceffal, "Suriye'nin İran politikasına yönelik tutumu geçici bir siyasi tutum değil, 14 yıllık savaş, öldürme, yerinden edilme ve yıkım tecrübesinin ve İran'ın Esed rejimini desteklemedeki rolünün bir sonucudur." dedi.

İran'ın devrik rejimin yanında yer alarak Suriye halkının aleyhine tutum sergilemesinin, krizin karmaşıklaşmasına neden olduğunu ve Suriyelilere daha fazla felaket getirdiğini belirten Ceffal, "İki ülke arasındaki ilişkilerden bahsederken bu durum göz ardı edilemez." diye konuştu.

Ceffal, İslam'ın öğretilerinin siyasi sloganlar olmadığını, adalet, hakkaniyet, zulmün reddi ve insan onuruna saygı gibi değerlere dönüşen ilkeler olduğunu vurguladı.

İran'ın Suriye ile iyi bir ilişki kurmak istemesi halinde Suriye'nin egemenliğine ve halkın iradesine saygı duyması gerektiğini kaydeden Ceffal, Tahran yönetiminin önceki politikalarını da gözden geçirmesi ve güven inşa etmesi gerektiğini ifade etti.

Ceffal, ülkesinin dış politikasına ilişkin ise "Yeni Suriye, tüm ülkelere açık bir politika izliyor ancak yaşananları görmezden gelemez." dedi.

Yeni Suriye'nin hiçbir devletin nüfuz alanı olmadığını vurgulayan Ceffal, "Dış ilişkiler, karşılıklı saygı, ulusal çıkarlar ve eşitlik temelinde kurulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ceffal, "Suriye hiçbir devletle düşmanlık ya da hiçbir devlete tabi olmak istemiyor, egemenliğine ve halkının tercihlerine saygı duyan dengeli ilişkiler istiyor." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar merkezli El Cezire kanalına verdiği röportajda, "Suriye'nin yeni yönetimiyle henüz ilişki kuramadık." demişti.

Kaynak: AA
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