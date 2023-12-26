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Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Köylerde Çiftçi Eğitim Programları Düzenliyor - Son Dakika
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Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Köylerde Çiftçi Eğitim Programları Düzenliyor

Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bayındırhüyük köyünde düzenlenen eğitim programında çiftçilere tarım ve hayvancılık konusunda bilgi verdi. Eğitim programları sayesinde çiftçiler güncel bilgilere ulaşarak sorunlarını çözme imkanı buluyor.

Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Köylerde Çiftçi Eğitim Programları Düzenliyor
26.12.2023 - 10:33,  Güncelleme: 10:37
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Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köylerde çiftçi eğitim programları düzenliyor.

Bayındırhüyük köyünde düzenlenen eğitim programına katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık ve teknik personeli tarafından çiftçilere tarım ve hayvancılık konusunda bilgi verildi.

Saltık, çiftçinin tarım ve hayvancılık faaliyetlerini daha verimli ve karlı bir şekilde yürütebilmeleri için eğitim programları düzenlediklerini söyledi.

Köylerde düzenledikleri eğitim programları sayesinde çiftçinin güncel bilgilere ulaştığını ifade eden Saltık, "Çiftçilerimiz de yaptıkları üretimlerde karşılaştıkları sorunları teknik ekiplerimize ileterek çözüm yolları aranıyor. Bu da hem çiftçilerimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyor." dedi.

Saltık, çiftçi kayıt sistemi, buğday yetiştiriciliği, tohum seçimi, buzağı bakımı, tarım sigortası, tarım ve hayvansal destekleri gibi konularda çiftçilere bilgi verildiğini aktardı.

Kaynak: AA
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Çekerek, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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