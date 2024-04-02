Çekerek'te ilkokul öğrencisi kumbarasındaki parayı Filistinli çocuklara gönderdi.
Çekerek Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Filistin'e Destek Şühedaya Selam" yardım kampanyasına destek olmak isteyen Akbay İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Yiğit Bozkır, kumbarasındaki parayı Filistinli akranlarına gönderilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan'a teslim etti.
Öğrenciye güzel davranışından dolayı teşekkür eden Akkan, "Çocuklar arasında dayanışmanın ve insanlık duygularının en güzel örneklerinden birini sergileyen Yiğit Bozkır'a teşekkür ediyoruz. Bu tür davranışların toplumda yardımlaşma ve paylaşma bilincini güçlendirdiğine inanıyoruz. Filistin'e yapılan bu destek, insanlık ailesinin bir parçası olarak hepimizin sorumluluğudur ve bu tür adımlarla dünyamızı daha yaşanabilir bir yer haline getirebiliriz." dedi.
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