Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
28.02.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da komşusunu ve kucağındaki 14 aylık bebeği darbeden zanlı tutuklandı. Sabahattin Nazlıcan, zanlı ile yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafının sosyal medyada yayıldığını ve fail olarak gösterildiğini belirterek mağdur olduğunu söyledi. Tehditlere aldığını ifade eden Nazlıcan, "Şiddet olayının içinde yer alacak birisi değilim. Amacım kendime temize çıkarmaktır" dedi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi aynı binada oturan Şener E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak bina yapıları nedeniyle çok sayıda tartışma yaşandı. Son olarak 20 Şubat tarihinde yaşanan olayda Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.'nin çocuk skuteri ile saldırısına uğradı. Saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık çocuğu İkra'nın ise kafatası çatladı. Olay sonrası gözaltına alınan Şener E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli Servet E. ise serbest kaldı.

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

FAİLLE ÇEKİNDİĞİ FOTOĞRAF MAĞDUR ETTİ

2017 yılında Şener E. ile çekilmiş fotoğrafının sosyal medyada yayıldığını ve olayın faili olarak gösterildiği için ciddi tehdit ve hakaretlere uğradığını söyleyen Sabahattin Nazlıcan (37), konuya ilişkin açıklama yaptı. Şener E.'nin çocukluk arkadaşı olduğunu, 2017 yılında aynı iş yerinde çalışması vesilesiyle Şener E. ile fotoğraf çekildiğini ve o tarihten beri Yalova'ya gitmediğini dile getirdi.

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Sabahattin Nazlıcan (solda), tutuklanan sanık Şener E. (sağda)

"ÇOCUKLARIM OKULDA ZORBALANIYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Sabahattin Nazlıcan, "Yalova'da yaşanan olayla hiçbir ilgim olmadığı halde fotoğrafım servis edildi. Bahsettiğim fotoğraf, 2017 yılında Yalova'ya kısa süreliğine geldiğim dönemde, birlikte çalıştığım Şener ile çekildi. O dönemde yaklaşık 15 gün birlikte çalışmıştık bir fotoğraf çekilmiştik. Bu fotoğraf daha sonra olayla ilişkilendirilerek sosyal medyada paylaşıldı. Bu durum ciddi tepkilere neden oldu. Hatta çocukların okulda 'Senin baban bebek mi dövdü?' şeklinde sözlerle zorbalığa maruz kaldığını öğrendim. Fotoğrafım kullanılarak sosyal medyada etiketler yapıldı, tehdit ve hakaret içerikli yorumlar yapıldı. 17 yılından bu yana Yalova'ya gitmişliğim yoktur. Herhangi bir bağım da bulunmamaktadır" diye konuştu.

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

"ŞİDDETE KARŞIYIM, AMACIM KENDİMİ TEMİZE ÇIKARMAK"

Tehdit aldığını ve hakarete uğradığını söyleyen Nazlıcan, "Olay ideolojik ve ırksal tartışmalara dönüştü. Şiddet olayının içinde yer alacak biri değilim. Şiddete karşıyım. Şu anda amacım kendimi temize çıkarmaktır. Sosyal medyada hakkımda yapılan paylaşımlar nedeniyle mağduriyet yaşadım. Ayrıca fotoğrafımın benden habersiz şekilde sosyal medyada paylaşan, tehdit ve hakaret edenlerden şikayetçi olacağım" şeklinde konuştu.

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Sürpriz hamle Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti
Bilim dünyası şokta 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu
Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti Yaşam savaşı veriyor Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti! Yaşam savaşı veriyor
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir

11:46
Ronaldo’nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
11:02
Manchester United iftar yemeği düzenledi
Manchester United iftar yemeği düzenledi
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:43
İsrail’in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney’den haber var
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
10:15
İran’dan saldırılar sonrası ilk açıklama İşte vurulan şehirler
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler
09:50
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
09:23
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattı Tahran’da çok sayıda patlama
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 12:03:10. #7.11#
SON DAKİKA: Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.