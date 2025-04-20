Çekmeköy Belediyesi'nden Engelsiz Etkinlik Merkezi

(İSTANBUL)- Çekmeköy Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve toplumsal hayata daha aktif katılmalarına olanak tanıyacak Engelsiz Etkinlik Merkezini hizmete açtı.

Merkez, bireylerin eğitim ve atölye faaliyetlerine katılarak sosyal becerilerini geliştirmelerine olanak tanırken, aynı zamanda aile bireylerine dinlenme ve kendilerine vakit ayırma fırsatı sunuyor.

Projeyle, bireylerin toplumsal yaşama daha etkin katılmalarına yardımcı olunması, eğitimler ve atölye faaliyetleri ile katılımcıların kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Merkezde halı-kilim dokuma atölyesi, tekstil atölyesi, geri dönüşüm atölyesi, resim atölyesi, spor dersi, tenis eğitimi, santranç dersi, kodlama çalışmaları, öğrenmeye hazırlık çalışmaları, okuma-yazma, matematik dersleri, dikkat çalışmaları, günlük yaşam becerileri, toplumsal yaşam becerileri ve mantık muhakeme çalışmaları yapılacak.

Ayrıca, katılımcılara psikolojik danışmanlık hizmeti de sunulacak.

Merkezde, bireylerin duygusal ve psikolojik destek alarak daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri teşvik ediliyor.

"Çocuklar mutlu bizler de mutluyuz"

Velilerden Oya Atar, çocuğunun merkezden faydalanmaya başlamakla daha sosyal bir çocuk olduğunu belirterek, "Biz de daha mutluyuz, kendimize vakit ayırabiliyoruz. Ben Emir'i buraya gönderdiğimde dışarıdaki işlerimi halledebiliyorum, evdeki işlerimiz halledebiliyorum. Bazı günler burada etkinliklere katılıyoruz. Atölyelere katılıyoruz, bir meşgale oluyor bizim için. Kafamızı dağıtıyoruz, çocuklar mutlu bizler de mutluyuz" diye konuştu.

Velilerden Rojda Bingöl de "En başta nefes alıyoruz. Arkadaşlarımız ile kaynaşıp, konuşup sosyalleşebiliyoruz. En azından gün içerisinde yaşadığımız problemleri burada birileri ile paylaşarak rahatlıyoruz. Psikolojik destek de alıyoruz. Asya da burada çok mutlu. Hatta hiç okula gitmek istemiyor, hep buraya gelmek istiyor. Bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Orhan Çerkez'e çok teşekkür ediyoruz. Devamını bekliyoruz" dedi.