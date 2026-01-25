Çekmeköy'de Çocuklara Özel "Susam Sokağı" Hizmete Açıldı - Son Dakika
Çekmeköy'de Çocuklara Özel "Susam Sokağı" Hizmete Açıldı

25.01.2026 13:26  Güncelleme: 16:03
Çekmeköy Belediyesi, Aydınlar Mahallesi'nde çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak 'Susam Sokağı' adlı yeni bir oyun alanı açtı. Başkan Orhan Çerkez, projenin çocukların mutluluğu için önemli olduğunu vurguladı.

(İSTANBUL) - Çekmeköy Belediyesi, Aydınlar Mahallesi'nde yer alan Yeşilyurt Sokak'ı tamamen çocuklara özel olarak yeniden düzenleyerek "Susam Sokağı" adıyla hizmete açtı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Orhan Çerkez,"Çocuklarımızın eğleneceği, güleceği ve mutlu olacağı bir alan oluşturduk" dedi.

Çocuk odaklı projelerine bir yenisini daha ekleyen Çekmeköy Belediyesi, Necati Alkan Spor ve Kültür Merkezi'nin hemen önünde yer alan sokağı, çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sunacak şekilde yeniden tasarladı. Proje kapsamında sokak, güvenli ve trafiğe kapalı bir oyun alanına dönüştürüldü.

Susam Sokağı'nın açılışı Başkan Çerkez, Aydınlar Mahalle Muhtarı Mehmet Sarıdağ, aileler ve çok sayıda çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta çocuklar oyun alanlarını ilgiyle keşfederken, aileler de projeye yoğun ilgi gösterdi.

Çocukların ilgisini çekecek şekilde tasarlandı

Susam Sokağı'nda; labirent, satranç ve dama, masa tenisi, taklit oyunu, UFO oyunu, uzun atlama, köşe kapmaca, alfabe tırtılı ve seksek gibi hem eğitici hem de eğlenceli oyun alanları yer alıyor.

Susam Sokağı'nın açılışında konuşan Çerkez, şunları söyledi:

"Çocuklar mutlu olursa Çekmeköy mutlu olur"

"Burası senelerdir ihmal edilmiş, hizmet almayan dört mahallemizden biri. Bu bölgede yeşil alanın olmaması ve kamu binalarının sürekli olarak bulunmaması nedeniyle bu durumu özellikle göz önünde bulundurduk. Ancak burada bir sokağı hayata geçirdik ve adını Susam Sokağı koyduk. Bir tarafında okul, diğer tarafında spor merkezimiz bulunan bu alan; güvenli ve emniyetli bir yer. Çocuklarımızın eğleneceği, güleceği ve mutlu olacağı bir alan oluşturduk. Aynı zamanda geçmişe dönük bir nostalji yaşatmak amacıyla bu sokağa Susam Sokağı adını verdik. Umarım çocuklarımız burada yüzleri gülerek vakit geçirir. Çünkü çocuklarımız güldüğü, mutlu olduğu zaman komşularımız da mutlu olur. Aileler, çocuklarının güvenli ve emniyetli bir ortamda oynadığını gördüklerinde gönül rahatlığıyla onları buraya getirir; bu da ailelerimizin huzurlu ve mutlu olmasını sağlar. Burası hem komşularımız hem de Çekmeköylü çocuklarımız için önemli bir yer haline geldi. Bu dört mahallemizde de benzer alanları çoğaltacağız. Varsa, trafiğe kapalı ve rahat kullanılabilecek alanları bu şekilde değerlendireceğiz. Amacımız, çocuklarımızın istek ve taleplerini yerine getirmek. Zaten bu bölgede oyun alanları çok dar, yeşil alanımız yok. Biz de boş bulduğumuz çıkmaz sokakları değerlendirmeye çalışıyoruz. Ortaya güzel bir yer çıktı. Umarım çocukların çığlıkları burada sonsuza dek sürer, yüzleri hep güler. Çocuklar mutlu olursa Çekmeköy mutlu olur. Onlar mutlu olursa biz de mutlu oluruz."

Örnek bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor

Dijital ekranlardan uzak, sokak oyunlarını yeniden çocukların hayatına kazandırmayı hedefleyen Susam Sokağı, çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini desteklerken; paylaşmayı, birlikte vakit geçirmeyi ve hayal kurmayı da teşvik ediyor. Çekmeköy'de çocuklara özel olarak hayata geçirilen ilk sokak projesi olmasıyla da önem taşıyan Susam Sokağı, mahalle kültürünü canlandıran örnek bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

Kaynak: ANKA

