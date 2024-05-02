Çekmeköy'de Gasbedilen Kişiyi Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Çekmeköy'de Gasbedilen Kişiyi Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Çekmeköy\'de Gasbedilen Kişiyi Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Çekmeköy'de bir kişiyi gasbedip silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etti ve olayda kullandığı silah da bulundu. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

02.05.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
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Çekmeköy'de bir kişiyi gasbedip silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Nisan'da Ekşioğlu Mahallesi'nde Recep Dindi'nin (40) gasbedilip silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdikten sonra elinde çantayla telaşlı bir şekilde ayrılan şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli M.A.K. (30) polis ekiplerince yakalanırken, içerisinde ziynet eşyası bulunan çanta da muhafaza altına alındı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde, internet sitesine sahte ticari taksi plakası satışı ilanı verdiğini, buluştuklarında Recep Dindi'nin 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası olan çantayla geldiğini, kiraladığı arabayla notere seyir halindeyken yüksek miktardaki kumar borcunu ödeyebilmek için silahla Dindi'ye ateş edip çantayı aldığını, araçtan inip silahı da yol kenarına attığını öne sürdü.

Bunun üzerine ekipler ağaçlık bölgede iş makinesiyle yaptığı çalışma sonucu, şüphelinin olayda kullandığı değerlendirilen silahı buldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada Recep Dindi ile şüphelinin buluşarak notere gitmek üzere aynı araca binip hareket ettikleri anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güvenlik, Adliye, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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