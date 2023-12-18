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Çekmeköy'de gençlerin asansör eğlencesi tepkiye neden oldu - Son Dakika
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Çekmeköy'de gençlerin asansör eğlencesi tepkiye neden oldu

Çekmeköy'de bir grup genç, metroya gitmek için asansöre binerken düğmeye basarak kapının kapanmasını engelledi. Vatandaşlar mağdur olurken olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

18.12.2023 - 11:52,  Güncelleme: 11:54
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ÇEKMEKÖY'de gençlerin asansör eğlencesi tepkiye neden oldu. Metroya gitmek için asansöre binenler kapının kapanmasını beklerken, asasörün yanında oturan bir genç düğmeye bastığı için kapı kapanmadan açıldı. Bir türlü kapanmayan kapı vatandaşları mağdur ederken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, M5 Çekmeköy- Üsküdar Metro Hattı, Çekmeköy Durağı'nda meydana geldi. Çekmeköy Meydan'daki metro asansörünün önüne gelen bir grup genç, düğmesine bastıkları asansörü uzun süre meşgul etti. Metroya gitmek için asansöre binen bir vatandaş önce ne olduğunu anlamadı. Gençlerin düğmeye basmasıyla kapanmak üzere olan kapı yeniden açıldı. Kapının açılmasına sinirlenen vatandaş gençlere tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Çekmeköy\'de gençlerin asansör eğlencesi tepkiye neden oldu
Kaynak: DHA
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