Çekmeköy'de Gündüz Bakımevi Yatırımları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Çekmeköy'de Gündüz Bakımevi Yatırımları Hızla Devam Ediyor

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Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sultançiftliği Mahallesi'nde yapımı süren gündüz bakımevini ziyaret ederek 2026 yılına kadar bin çocuğa hizmet sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca ilçede sosyal destek projeleri de sürdürülüyor.

19.04.2025 09:22  Güncelleme: 11:23
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Haber: Tuba KARA/ Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) - Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sultançiftliği Mahallesi'nde yapımı devam eden gündüz bakımevinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çerkez, "Hedefimiz, 2026 yılında binin üzerinde çocuğumuza gündüz bakımevlerinde hizmet sunmak" dedi.

Çekmeköy Belediyesi, çocukların erken yaşta eğitimine katkı sunmak ve çalışan annelerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla gündüz bakımevi yatırımlarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sultançiftliği Mahallesi'nde yapımı devam eden gündüz bakımevinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çerkez, "Hedefimiz, 2026 yılında binin üzerinde çocuğumuza gündüz bakımevlerinde hizmet sunmak" dedi. Yeni eğitim-öğretim yılına kadar tamamlanması planlanan projelerle birlikte ilçede hizmet veren gündüz bakımevi sayısının sekize ulaşması hedefleniyor. Başkan Çerkez, gündüz bakımevlerinin yalnızca birer eğitim kurumu değil, aynı zamanda ailelere sosyal destek sunan merkezler olduğunu vurguladı.

"Dört kreşin kaba inşaatı tamamlandı"

Belediye tarafından yapımı tamamlanan Alemdağ ve Merkez Mahallelerindeki gündüz bakımevlerinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılında toplam 160 çocuk eğitim almaya başladı. Merkez Mahallesi'ndeki Mustafa Saffet Gündüz Bakımevi'nin kaba inşaatı tamamlanırken, Ömerli ve Güngören Mahallelerindeki mevcut hizmet binalarında dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Kirazlıdere, Çatalmeşe ve Sultançiftliği Mahallelerinde ise temel atma işlemleri tamamlandı.

Belediyenin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiği yatırımlara ek olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan iki kreşin de hizmete alınmasıyla birlikte ilçede toplam 10 kreşin faaliyet göstermesi öngörülüyor.

Orhan Çerkez, "Mazbatayı aldığımızda 'Halkın belediyesi, halkın hizmetinde' demiştik. Geçmiş dönemden kalan işgaliye alanlarını halkımıza kazandırdık, kısa sürede iki kreşi faaliyete geçirdik. Kullanılmayan iki hizmet binasını da kreşe dönüştürmeyi planlıyoruz. Hedefimiz, 2026 yılında binin üzerinde çocuğumuza gündüz bakımevlerinde hizmet sunmak" ifadelerini kullandı.

"Taziye evleri ve emekli lokali çalışmaları sürüyor"

Belediyenin sosyal destek projeleri arasında taziye evleri ve emekli lokalleri de yer alıyor. Soğukpınar Mahallesi'nde bir caminin alt katı yeniden düzenlenerek taziye evine dönüştürülürken, Mehmet Akif Mahallesi'nde benzer bir çalışmanın başlatıldığı belirtildi. Çatalmeşe Mahallesi'nde yeniden inşası süren cami projesi kapsamında ise taziye evi ve aşevi yer alacak.

Öte yandan, geçmiş dönemde özel işletme olarak kullanılan bir alanda emekli lokali ve kültürevi hizmete açıldı. Çerkez, "Güngörmüş büyüklerimiz burada hoş vakit geçirip eğleniyorlar. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz oluyor. Her şey güler yüzlü Çekmeköylüler için" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çekmeköy'de Gündüz Bakımevi Yatırımları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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