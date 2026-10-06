Çekmeköy'de inşaatta toprak kaydı, boynuna kadar toprak altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çekmeköy'de inşaatta toprak kaydı, boynuna kadar toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'ndeki bir inşaatın temelinde meydana gelen toprak kaymasında, çalışan bir işçi boyun kısmına kadar toprak altında kaldı. İtfaiye görevlilerince kurtarılan işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı; durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çekmeköy'de temel kazısı yapılan inşaatta meydana gelen toprak kaymasında, toprak altında kalan bir işçi kurtarıldı.

Reşadiye Mahallesi Uzun Çk. Sokak üzerinde bir inşaatın temelinde toprak kayması meydana geldi.

O sırada çalışan bir işçi boyun kısmına kadar toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık çalışanları olay yerine sevk edildi.

Toprak altında sıkışan işçi itfaiye görevlilerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
İş KazasıKurtarmaİtfaiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Karadeniz’de 2 günde ikinci saldırı Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor Karadeniz'de 2 günde ikinci saldırı! Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
20:02
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği’nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
19:20
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
19:12
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
18:49
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
17:57
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama...
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
17:27
Özlem Zengin açıkladı Mersin operasyonunda servis edilen ’pijamalı’ görüntüye soruşturma
Özlem Zengin açıkladı! Mersin operasyonunda servis edilen 'pijamalı' görüntüye soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 20:18:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de inşaatta toprak kaydı, boynuna kadar toprak altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei