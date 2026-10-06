Çekmeköy'de inşaatta toprak kaydı, boynuna kadar toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Çekmeköy'de temel kazısı yapılan inşaatta meydana gelen toprak kaymasında, toprak altında kalan bir işçi kurtarıldı.

Reşadiye Mahallesi Uzun Çk. Sokak üzerinde bir inşaatın temelinde toprak kayması meydana geldi.

O sırada çalışan bir işçi boyun kısmına kadar toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık çalışanları olay yerine sevk edildi.

Toprak altında sıkışan işçi itfaiye görevlilerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.