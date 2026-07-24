Çekmeköy'de Kamyon Devriildi, Sürücü Ağır Yaralı
Hafriyat kamyonunun lastiğinin patlaması sonucu devrildi; sürücü hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Çekmeköy'de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı.
Şile Otoyolu Üsküdar yönünde ilerleyen bir hafriyat kamyonu, lastiğinin patlamasının ardından devrildi. Sürüklenerek orta refüjdeki bariyerleri aşıp karşı yöne geçen kamyonun sürücüsü, araçtan savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyol, Şile yönünde trafiğe kapatıldı.
Olaydan önce hafriyat kamyonunun lastiğinin patlaması başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
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