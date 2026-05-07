Çekmeköy Belediyesi'nin Modern Spor Park Alanı Kullanıma Sunuldu

07.05.2026 15:39  Güncelleme: 16:17
Çekmeköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Av. Sıddık Eraslan Spor Tesisi'ndeki modern spor parkı, her yaş grubuna hitap eden açık hava spor alanı ile sağlıklı yaşamı teşvik ediyor.

(İSTANBUL) - Çekmeköy Belediyesi tarafından Av. Sıddık Eraslan Spor Tesisi'nde hayata geçirilen modern spor park alanı vatandaşların kullanımına sunuldu. Her yaş grubuna hitap eden açık hava spor alanı, sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi ve sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Çekmeköy Av. Sıddık Eraslan Spor Tesisi'nde modern tasarımı, fonksiyonel ekipmanları ve her yaş grubuna hitap eden yapısıyla dikkati çeken spor park alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve sporu günlük hayatın bir parçası haline getirmek amacıyla hazırlanan alan; dayanıklılık, kuvvet, esneklik ve koordinasyon çalışmalarına uygun birçok egzersiz imkanını bir arada sunuyor.

Profesyonel sporculardan spora yeni başlayan vatandaşlara kadar herkesin rahatlıkla kullanabileceği park, modern şehir yaşamına yeni bir spor kültürü kazandırmayı hedefliyor. Doğayla iç içe konumlandırılan spor park alanı, açık havada spor yapmanın motivasyonunu artırırken vatandaşlara sosyal ve aktif bir yaşam alanı da sunuyor. Günün her saatinde kullanılabilecek şekilde tasarlanan alanın, sporseverlerin yeni buluşma noktası olması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Orhan Çerkez, açılışta yaptığı konuşmada, vatandaşların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesini önemsediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 'Halkın olanı halka vermek' anlayışıyla hareket ediyoruz"

"Bugün bizim için güzel bir gün. Diliyorum ki her günümüz böyle güzel olsun. Bu spor park alanının ortaya çıkışındaki en önemli etkenlerden biri, pandemi döneminde açık havada spor yapmanın ne kadar önemli olduğunun anlaşılması oldu. Bu süreçte çok değerli hocamızın büyük katkıları oldu. İş insanımız Abdullah Bey de projeye önemli destekler sundu. Bizler de diğer spor alanlarımızda olduğu gibi buraya da büyük önem vererek halkımızın hizmetine açtık. Spor, insanın sadece bedenini güçlendirmez; aynı zamanda insanları bir araya getirir, sosyalleştirir. Ekip ruhunu, liderlik duygusunu geliştirir; paylaşmayı, dayanışmayı ve kardeşliği pekiştirir. Bu nedenle bu alanlar hem bizim hem de halkımız için büyük önem taşıyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 'Halkın olanı halka vermek' anlayışıyla hareket ediyoruz. Tüm spor tesislerimizi halkımızın çocuklarına açtık. Belirli saatler dışında alanlarımız vatandaşlarımızın kullanımına açık. Çocuklarımız burada gönüllerince eğleniyor, spor yapıyor. Çocuklarımızın cıvıl cıvıl sesleri bize huzur veriyor, mutluluğumuzu ve geleceğe olan güvenimizi artırıyor. Bu güzel eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle çalışma arkadaşlarıma ve kıymetli hocamıza şükranlarımı sunuyorum. Çekmeköy'e örnek olacak güzel bir eser kazandırdık. İnşallah bu tür spor alanlarının sayısını diğer mahallelerimizde, ilçelerimizde ve şehirlerimizde de artırırız. Projenin tüm yükünü üstlenen, büyük emek veren ve önemli katkılar sağlayan Abdullah Bey'e de huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki var."

Spor alanının yapımına destek sağlayan iş insanı Abdullah Aydın da "Ben Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum böyle bir şeye vesile olduğu için. Çok söylenecek bir şey yok, Osman Hocam söyledi. Benim söyleyeceğim şey şu: Ben 80 yaşındayım, hala masa tenisi oynuyorum. Haftada üç gün, bir buçuk saat oynarım. Görece akranlarıma göre sağlıklıysam bunu spora borçluyum. Spor barıştır, spor dostluktur, spor beden ve ruh sağlığıdır. Hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Çekmeköy Belediyesi, ilçede spor yatırımlarını artırarak çocuklardan gençlere, kadınlardan ileri yaş gruplarına kadar toplumun her kesimini sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

15:59
Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
15:49
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses'in sırrı ortaya çıktı
15:33
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı
15:21
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
15:18
Adaylar harekete geçti! Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir
15:09
Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
