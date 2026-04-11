Çekmeköy'deki Okulda Bıçaklı Saldırı: Bir Öğretmen Hayatını Kaybetti, İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
Çekmeköy'deki Okulda Bıçaklı Saldırı: Bir Öğretmen Hayatını Kaybetti, İki Kişi Yaralandı

11.04.2026 17:50
Çekmeköy'deki bir okulda, 17 yaşındaki Furkan Samet Balım, öğretmen ve arkadaşlarını bıçaklayarak bir öğretmeni öldürdü. Balım, olaydan sonra gözaltına alınarak tutuklandı ve toplam 126 yıl hapis talep ediliyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Furkan Samet Balım (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z. A. (52) ile arkadaşı S. K.'yi (15) bıçakladı. Yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldı; Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti, diğerlerinin tedavisi sürüyor.

Sorusturmaya göre, Balım okula girerek ders programlarını inceledi ve öğretmenlerin sınıflarını tespit etti. 206 numaralı sınıfta Fatma Nur Çelik'e bıçakla saldırdı, ardından kaçtı. Olay yerinde gözaltına alınan Balım, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sağlık raporunda, Balım'ın gerçeği değerlendirme kabiliyetinin korunduğu ve eylemin planlı olduğu belirtildi. İddianamede, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürme' gibi suçlardan toplam 126 yıla kadar hapis talep edildi. Dosya, Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Çekmeköy, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
