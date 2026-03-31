Çekmeköy'de Otobüs TIR'a Çarptı: 10 Yaralı

31.03.2026 23:09
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs, TIR'a çarptı. 10 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü seyir halindeki TIR'a çarptı. Kazada yaralandığı belirlenen 10 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yenidoğan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 CKH 086 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeki 06 COC 097 plakalı TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen TIR'ın şoförü ve otobüste bulunan 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

