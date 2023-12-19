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Çekmeköy'de, yol kenarındaki duvara çarparak devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
S.K. idaresindeki 34 KP 7977 plakalı otomobil, Çatalmeşe Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde yol kenarındaki duvara çarparak devrildi.
Otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişi yaralandığı kaza yüzünden olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çekmeköy'de otomobil kaza yaptı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika