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Çekmeköy'de otomobil kaza yaptı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çekmeköy'de otomobil kaza yaptı: 3 kişi yaralandı

Çekmeköy'de, yol kenarındaki duvara çarparak devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişi yaralandığı kaza yüzünden olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy\'de otomobil kaza yaptı: 3 kişi yaralandı
19.12.2023 - 10:31,
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Çekmeköy'de, yol kenarındaki duvara çarparak devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

S.K. idaresindeki 34 KP 7977 plakalı otomobil, Çatalmeşe Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde yol kenarındaki duvara çarparak devrildi.

Otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişi yaralandığı kaza yüzünden olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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