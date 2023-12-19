Çekmeköy\'de otomobil kaza yaptı: 3 kişi yaralandı

Çekmeköy'de, yol kenarındaki duvara çarparak devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

S.K. idaresindeki 34 KP 7977 plakalı otomobil, Çatalmeşe Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde yol kenarındaki duvara çarparak devrildi.

Otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişi yaralandığı kaza yüzünden olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.