Çekmeköy'de otomobile silahlı saldırıda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı
Çekmeköy'de 8 Eylül'de seyir halindeki otomobile düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çekmeköy'de seyir halindeki otomobile düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 8 Eylül'de F.Y'nin aracında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlatmıştı.
Polis ekipleri, saha ve kamera çalışmaları neticesinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesi'nde seyir halindeki otomobile, şüpheli veya şüphelilerce ateş açılmış, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü F.Y'nin (26) hayatını kaybettiği belirlenmişti.
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