Çekmeköy'de Özel Gereksinimli Bireylerden Örnek Dayanışma

(İSTANBUL) - Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan özel gereksinimli bireyler, el emeği ürünlerinden elde ettikleri gelirle satın aldıkları kurbanlığı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Belediye Başkanı Orhan Çerkez'e teslim etti.

Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan özel gereksinimli bireyler, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Öğrenciler ve veliler tarafından atölyelerde hazırlanan el emeği ürünler, Doğa Park'ta bulunan kadın kooperatifi standında ve "Engelsizfest" etkinliğinde satışa sunuldu. Satışlardan elde edilen gelirle kurbanlık koç satın alındı.

Özel gereksinimli gençlerin dayanışma ve paylaşma duygusuyla gerçekleştirdiği anlamlı proje kapsamında alınan kurbanlık koç, Kurban Bayramı'nda kesilerek ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Projeye destek vermek amacıyla öğrencileri ziyaret eden Başkan Çerkez, özel gereksinimli bireylerin duyarlılığının herkese örnek olduğunu ifade etti. Çerkez, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin ortaya koyduğu bu anlamlı dayanışmanın toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu belirtti.

Özel gereksinimli öğrenciler ve aileleri, satın aldıkları kurbanlık koçu düzenlenen programla Çerkez'e teslim etti. Duygu dolu anların yaşandığı programda paylaşmanın ve dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Çerkez, "Öncelikle annelerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Burada evlatları etkinlik ve atölyelerle hem zihinlerini hem de el becerilerini geliştirirken, kendileri de el işi yapıp üretiyorlar. Üretmiş oldukları el emeği, göz nuru ürünleri de Kadın Emeği Pazarımızda verdiğimiz stantta satma imkanı buldular. Oradan elde edilen gelirle de Kurban Bayramı nedeniyle bir kurban almışlar. Bu kurbanı da aşevimize bağışlamak istediler. Bu, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir" dedi.

Kurban bağışı ile çocukların bilinç kazandığını belirten veli Meryem Şahin, "En başta burası için biz çok mutluyuz. Çocuklarımıza çok büyük faydaları oldu. Başkanımız bizlere bir takım olanaklar sundu, biz de bunları dönüştürebildik. Güzel bir şekilde çocuklarımız adına bağış yaptık. İnşallah ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak bir şekilde ulaşır" diye konuştu.

Veli Öznur Duman, "Öncelikle Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten çocuklarımız çok mutlu, biz anneler olarak da çok mutluyuz. Kendimizi özel hissediyoruz. Bir şeyler ürettik, emeklerimizin karşılığında kazanç sağladık. Bununla da güzel bir şeye vesile olduk. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.