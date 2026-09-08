Çekmeköy'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti
Çekmeköy Aydınlar Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobile kimliği belirsiz şüphelilerce ateş açıldı. Sağlık ekipleri, sürücü F.Y'nin (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Çekmeköy'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.
Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesi'nde seyir halindeki otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerce ateş açıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde sürücü F.Y'nin (26) hayatını kaybettiğini belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin araç ve çevresindeki çalışmalarının ardından F.Y'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, otomobil detaylı inceleme yapılmak üzere otoparka çekildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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