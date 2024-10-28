Çekmeköy\'de Uçurtma Şenliği Coşkusu

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(İSTANBUL)- Çekmeköy Belediyesi, "Uçurtma bizden, uçurması sizden" sloganıyla Güngören Sosyal Tesisleri'nde Uçurtma Şenliği düzenledi.

Çekmeköy Belediyesi Uçurtma Şenliği, Güngören Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. "Uçurtma bizden, uçurması sizden" sloganıyla gerçekleşen şenliğe, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve vatandaşlar katıldı. Binlerce uçurtmanın dağıtıldığı şenlikte, Başkan Çerkez de uçurtma çocukların neşesine ortak oldu. Şenlikte; yüz boyama, sosis balon atölyesi, karikatür atölyesi, illüzyon gösterisi, palyaço gösterisi ve çeşitli ikramlarla çocuklar dağıtıldı.

"Hedefimiz, daha mutlu ve güler yüzlü bir Çekmeköy oluşturmak"

Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bugün burada, 'Uçurtma bizden, uçurması sizden' sloganıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Uçurtmaları hep birlikte özgürlüğe uçuruyoruz. Uçurtmalar, özgürlüğü ve hayal gücünü simgeler. Bugün, gökyüzünde uçan rengarenk uçurtmalarla çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyoruz. Aynı zamanda ilçemizdeki vatandaşlarımızla bir araya gelerek sevgi, dostluk ve dayanışma duygularımızı pekiştirdiğimiz özel bir gün yaşıyoruz. Hep birlikte, gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süslüyor, çocuklarımızın neşesine ortak oluyoruz. Çocuklarımızın gülümsemeleri, mutlu olmaları bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Hedefimiz, daha mutlu ve güler yüzlü bir Çekmeköy oluşturmak" diye konuştu.