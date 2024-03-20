Çekmeköy'de Yolda Yürüyen Kadın Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Çekmeköy'de Yolda Yürüyen Kadın Silahlı Saldırıya Uğradı

Çekmeköy'de, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının durumu ciddiyetini koruyor. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

20.03.2024 23:37  Güncelleme: 23:39
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Çekmeköy'de, yolda yürüdüğü sırada silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Çuhadar Sokak'ta yürüyen Çiğdem S. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağ bacağı ve kalçasından yaralanan kadın, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Çiğdem S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de Yolda Yürüyen Kadın Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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