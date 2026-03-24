Çekya'da İsrail Silah Fabrikasına Kundaklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çekya'da İsrail Silah Fabrikasına Kundaklama

24.03.2026 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekya'da Elbit Systems ile bağlantılı bir fabrikanın kundaklanmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çekya'nın Pardubice kentinde, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımda rol oynadığı gerekçesiyle İsrail merkezli silah üreticisi Elbit Systems ile "bağlantılı" bir fabrikanın ateşe verilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çekya Polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pardubice'deki bir binayı kundakladığından şüphelenilen 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilerden birinin Slovakya'da, diğerlerinin ise Çekya'da gözaltına alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, ülkede gözaltına alınanlar hakkında dava açılacağı, Slovakya'dakinin ise iadesi için çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınanlardan birisinin ABD vatandaşı olduğu, kalan şüphelilerin yakalanması içinse yoğun çaba sarf edildiği belirtildi.

Polis, olayı, "terör" şüphesiyle soruşturuyor.

Öte yandan, Radio Prague Internationalın haberine göre, ateşe verilen fabrikanın işletmecisi olan silah şirketi LPP, İsrail için insansız hava aracı (İHA) ürettiği iddiasını yalanladı.

Pardubice kentinde, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımda rol oynadığı gerekçesiyle İsrail merkezli silah üreticisi Elbit Systems ile "bağlantılı" bir fabrika 20 Mart sabahı ateşe verilmişti.

Kendilerini "The Earthquake Faction" olarak tanıtan bir grup saldırıyı üstlenmişti.

Eylemciler, fabrikaya girip tesisi ateşe verdikleri görüntüleri internet üzerinden yayımlamış ve yaptıkları açıklamada, "İşgal altındaki Filistin'de ve Batı Asya'nın dört bir yanında topraklar İsrail bombaları altında kanamaya devam ettiği sürece, işgalin destekçilerinin ayaklarının altındaki zemin de sarsılmaya devam etmelidir. Biz, Siyonist varlığın hayati önem taşıyan kilit noktalarını hedef alan enternasyonalist bir yeraltı ağı olan 'The Earthquake Faction'ız. İmparatorluğun tüm uzuvlarını, etkili olan her türlü yolla içeriden yok etmeyi amaçlıyoruz. 20 Mart 2026'da, Avrupa'daki İsrail silah endüstrisinin merkezine saldırdık." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu fabrikanın ait olduğu Çek silah üreticisi "LPP Holding, birkaç yıl önce Elbit Systems ile işbirliği içinde Pardubice'de İHA üretmeyi ve geliştirmeyi planladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İsrail, Çevre, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekya'da İsrail Silah Fabrikasına Kundaklama - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 20:42:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Çekya'da İsrail Silah Fabrikasına Kundaklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.