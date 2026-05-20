Çekya'dan AB'nin İspanya Yaptırımlarına Veto Mesajı

20.05.2026 16:40
Çekya Dışişleri Bakanı Macinka, AB'nin İsrail'e ticari yaptırımlar uygulamasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Çekya Dışişleri Bakanı Petr Macinka, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e yönelik ticari yaptırımlar uygulamasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Macinka, başkent Prag'da İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya gelmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Macinka, veto edecek "tek ülke" olarak kalsalar bile AB'nin İsrail'e yönelik ticari yaptırımlar uygulamasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Görev süresinin sonuna kadar Çekya Büyükelçiliğinin, Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması işlemini tamamlamak istediğini söyleyen Bakan Macinka, taşınma işleminin sembolik bir tarihe denk getirilebileceğini ancak nihai kararın kabineye ait olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

