Çekya Ulusal Günü resepsiyonunda ikili ticaret hacmi 8,5 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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Çekya Ulusal Günü resepsiyonunda ikili ticaret hacmi 8,5 milyar dolara ulaştı

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Çekya Ulusal Günü resepsiyonunda ikili ticaret hacmi 8,5 milyar dolara ulaştı
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Çekya Ulusal Günü dolayısıyla Ankara'da elçilik konutunda resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi Petr Stepanek, ikili ticaret hacminin 8,5 milyar ABD dolarına ulaştığını belirterek 2027'de Erzurum'da fahri konsolosluk açılacağını duyurdu.

Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği, Çekya Ulusal Günü dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenledi.

Ankara'da elçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve askeri erkan katıldı.

Resepsiyon, Çekya ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bozay, yaptığı konuşmada, Çekya Ulusal Günü'nü kutlayarak, Türkiye ile Çekya arasındaki ilişkilerin, karşılıklı saygı ve yapıcı işbirliğine dayanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

İki yıl önce Çekya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin yüzüncü yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Bozay, "Hem ikili düzeyde hem de uluslararası platformlarda, geniş bir yelpazeye yayılan konularda yakın işbirliğimizi sürdürüyoruz." dedi.

Bozay, iki ülkenin NATO müttefiki olduğunu, Avrupa Atlantik güvenliğine dair ortak bir kararlılığı paylaştığını vurguladı.

Öngörülemez ve giderek karmaşık bir hale gelen küresel ortamda, müttefikler arasındaki dayanışmanın hayati önemini koruduğunu ifade eden Bozay, ikili ticaret hacminin her yıl arttığını kaydetti.

Bozay, Çekya'nın Türk öğrenciler tarafından tercih edilen destinasyonlardan biri olmaya devam ettiğini belirterek, Türkiye'de de gelecek yıllarda daha fazla Çek turist ağırlanmasını umduğunu ifade etti.

Büyükelçi Stepanek de bu gün vesilesiyle burada etkinliğe katılan davetlilere teşekkür ederek, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi olarak iki sene önce göreve başladığını anımsattı.

Türkiye ile Çekya arasındaki ticari ilişkilere değinen Stepanek, "İkili ilişkilerimizde yeni bir döneme adım attık, ticaret hacmimiz 8,5 milyar ABD doları seviyesine ulaştı." diye konuştu.

Stepanek, küresel zorluklara rağmen bu büyümenin süreceğini umduğunu dile getirerek, savunma sanayi ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketler arasında işbirliği çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yakın zamanda İzmir'de bir fahri konsolosluk açıldığını hatırlatan Stepanek, 2027'de Erzurum'da da fahri konsolosluk açılmasının planlandığını duyurdu.

Stepanek, "Türkiye ve Çekya NATO üyesi ülkelerdir ve biz Türkiye'nin Avrupa perspektifini her zaman destekliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından davetlilere yemek ikramı yapıldı.

Kaynak: AA
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