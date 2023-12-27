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Çekyalı turistler Erciyes'e geldi

Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni yılı geçirmek isteyen 250 kişilik Çekyalı turist kafilesi, sezonun ilk charter seferiyle Kayseri'ye geldi. Turistler, havalimanında karşılanarak otellere yerleştirildi. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Erciyes'in yeni destinasyonlardan biri olduğunu belirtti ve gelecek sene İngiltere'den de charter seferleri düzenleneceğini söyledi. İl Kültür ve Turizm Müdürü ise Erciyes'in dünya genelinde tanınan bir kayak merkezi haline geldiğini ifade etti.

Çekyalı turistler Erciyes\'e geldi
27.12.2023 - 15:27,  Güncelleme: 15:33
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Yeni yılı Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen Çekyalı turistler, sezonun ilk charter seferiyle Kayseri'ye geldi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i tercih eden 250 kişilik Çekyalı kafile, direkt uçuşla Erkilet Havalimanı'na indi.

"Hoş geldiniz" anlamına gelen "Vitejte" yazılı pankart ve çiçeklerle karşılanan turistler, daha sonra otellere geçti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman, karşılama için geldiği havalimanında gazetecilere, Erciyes'e dünyanın ülkelerinden ziyaretçi geldiğini söyledi.

Türkiye'nin yeni destinasyonlarından birinin Erciyes olduğunu anlatan Elcüman, şunları kaydetti:

"Direkt seferlerle Erciyes'imize turist geliyor. İlk defa Çekya pazarına açıldık. Cuma günü de Polonya'dan misafirlerimiz gelecek. Önceki yıllarda Rusya'dan, Ukrayna'dan seferlerimiz vardı. Yeni pazarlara açılıyoruz. Çekya bunların ilki. İnşallah gelecek sene İngiltere'den de charter seferleri düzenlenecek. Arkadaşlarımız yoğun çalışıyor. 12 hafta boyunca gerek Çekya'dan gerekse Polonya'dan uçaklar gelecek. Bunlar tekli otelde kalmıyor. Birçok otelimize dağılıyorlar. Dağın tamamında varlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da kayak sezonunun açılmasıyla Erciyes'e ziyaretçilerin gelmeye başladığını dile getirdi.

Erciyes'in her geçen gün adından daha sık söz ettirdiğini aktaran Dursun, "Çekya'dan gelen ziyaretçilerimizi karşıladık. Daha önce de farklı ülkelerden charter seferleriyle gelen turistleri ağırlıyorduk ama Çekya'dan ilk defa misafirlerimiz geliyor. Hem sezonun ilk charter seferi hem de Çekya'dan ilk misafirlerimiz. Bu anlamda önemli. Erciyes artık dünya genelinde tanınan bir kayak merkezi. Yeni sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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