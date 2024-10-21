Celal Albay YSK Üyeliğine Seçildi

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Celal Albay, yemin ederek göreve başladı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan seçimde YSK üyeliğine seçilen Albay için, YSK'de tören düzenlendi.

Törene, YSK Başkanı Ahmet Yener, kurul üyeleri ile siyasi partilerin YSK temsilcileri katıldı.

Yener, törende yaptığı konuşmada, YSK üyesi Feyzi Eroğlu'nun emekli olması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan seçimlerde, Albay'ın üyeliğe seçildiğini belirterek, seçim sonucunun hayırlı olmasını diledi.

Celal Albay, törende yemin ederek görevine başladı.