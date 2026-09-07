Çelik, Kırklareli\'ndeki şenlikte hayranlarına unutulmaz bir konser verdi

Şarkıcı Çelik Erişçi, 17. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında konser verdi.

Yayla Meydanı'nda sahne alan Çelik, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Vatandaşlar da zaman zaman Çelik'in söylediği eserlere eşlik etti.

Şarkıcı Çelik, Kırklareli'nde konser vermenin çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, etkinliğe gelenlere teşekkür etti.

Konserin ardından Belediye Başkanı Derya Bulut, Çelik'e plaket verdi.