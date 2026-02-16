Çelik'ten İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çelik'ten İsrail'e Sert Eleştiri

16.02.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Batı Şeria'daki adımlarını 'soykırım siyaseti' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail hükümetinin Batı Şeria'ya yönelik adımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çelik, Netanyahu hükümetinin son adımının "soykırım siyasetinin yeni bir aşaması" olduğunu belirtti.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatmasını "mekansal soykırım" olarak nitelendiren Çelik, İsrail'in işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatmasıyla bu politikayı genişlettiğini ifade etti.

Ateşkes ve barıştan yana olan herkesin söz konusu adımlara karşı çıkması gerektiğini kaydeden Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması 'mekansal soykırım'dır. İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir. Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması yegane çözümdür."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Ömer Çelik, Batı Şeria, Orta Doğu, AK Parti, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çelik'ten İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika

PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Korkunç kaza Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu

12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:50
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda İşte İmamoğlu’nun savunması
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda! İşte İmamoğlu'nun savunması
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:38:46. #7.11#
SON DAKİKA: Çelik'ten İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.