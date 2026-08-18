Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika
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Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Tepki

Çelik\'ten Netanyahu\'ya Sert Tepki
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Ömer Çelik, Netanyahu'nun 'soykırım şebekesi' açıklamasını eleştirerek insanlık adına duruş sergiledi.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu'nun 'soykırım şebekesi' tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor. Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'e tepki gösterdi. Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun 'soykırım şebekesi' tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor. Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı 'insanlık ittifakı'nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm insanlık adına yükselttiği ses, bu soykırım şebekesini 'insani değerler' adına mahkum etmektedir. Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi, tüm insani değerler adına elzemdir.

Netanyahu şebekesinin Gazze'deki soykırımı, Batı Şeria'yı Gazzeleştirme eylemleri, İran halkına saldırısı, Lübnan'ın belli bölümlerini işgal etmesi ve Suriye'ye yönelik tacizleri aynı fanatizm ajandasının parçalarıdır. Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması, bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa, İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır. Buna karşı tüm uluslararası toplum beraber tepki vermelidir. Netanyahu şebekesine karşı durmak, tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Dış Politika, Ömer Çelik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika

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