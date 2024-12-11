Çelik'ten PKK/YPG Saldırısına Kınama

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(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK/ YPG terör örgütünün Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine saldırmasını lanetliyoruz. TRT'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine yönelik terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısını kınadı. Çelik, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK/YPG terör örgütünün Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine saldırmasını lanetliyoruz. TRT'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sahadan haber yaparak insanlığı gerçeklerle buluşturan ve kara propogandalarla mücadele eden tüm basın mensuplarımızı selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.