Çelik'ten von der Leyen ve Macron'a Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye yönelik meydan okuyan sözlerini eleştirdi. Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti ifadesinden geri adım attığını ancak şimdi gereksiz bir cüretkarlık sergilediğini belirten Çelik, Fransa'nın Suriye'nin istikrarı için teşvik edici olması gerektiğini söyledi. Yunanistan ile ittifak kurma çabalarının ne Fransa'ya ne de Yunanistan'a fayda sağlayacağını ifade eden Çelik, Yunanistan'ın üçüncü tarafları araya sokarak sorunları çözmeye çalıştığını, bunun da şarampole düşmek olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Türkiye'yi de içine alarak bazı ülkelerin Avrupa'ya nüfuzunun engellenmesi gerektiği yönündeki açıklamasını talihsiz bulan Çelik, bu sözlerin AB'nin neden bu halde olduğunu gösterdiğini belirtti. Türkiye'nin AB'ye aday bir ülke olarak karşıt konumda değerlendirilmesinin, AB'nin Hristiyan kulübü anlayışını yansıttığını söyleyen Çelik, von der Leyen'e çifte standardının ideolojik temellerini sormak gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin Balkanlar'ı domine edecek kadar büyük bir güç olduğu itirafının, aslında işbirliği yapılması gerektiğini gösterdiğini ancak AB'nin bu vizyondan uzak olduğunu sözlerine ekledi.