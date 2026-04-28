Çelik'ten von der Leyen ve Macron'a Sert Tepki - Son Dakika
Çelik'ten von der Leyen ve Macron'a Sert Tepki

28.04.2026 20:00
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye karşıtı söylemlerine yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye yönelik meydan okuyan sözlerini eleştirdi. Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti ifadesinden geri adım attığını ancak şimdi gereksiz bir cüretkarlık sergilediğini belirten Çelik, Fransa'nın Suriye'nin istikrarı için teşvik edici olması gerektiğini söyledi. Yunanistan ile ittifak kurma çabalarının ne Fransa'ya ne de Yunanistan'a fayda sağlayacağını ifade eden Çelik, Yunanistan'ın üçüncü tarafları araya sokarak sorunları çözmeye çalıştığını, bunun da şarampole düşmek olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Türkiye'yi de içine alarak bazı ülkelerin Avrupa'ya nüfuzunun engellenmesi gerektiği yönündeki açıklamasını talihsiz bulan Çelik, bu sözlerin AB'nin neden bu halde olduğunu gösterdiğini belirtti. Türkiye'nin AB'ye aday bir ülke olarak karşıt konumda değerlendirilmesinin, AB'nin Hristiyan kulübü anlayışını yansıttığını söyleyen Çelik, von der Leyen'e çifte standardının ideolojik temellerini sormak gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin Balkanlar'ı domine edecek kadar büyük bir güç olduğu itirafının, aslında işbirliği yapılması gerektiğini gösterdiğini ancak AB'nin bu vizyondan uzak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çelik'ten von der Leyen ve Macron'a Sert Tepki - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var Endonezya’da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var
İlhan Palut’tan yıldız oyuncusu için Montella’ya çağrı: Milli takımı hak ediyor İlhan Palut'tan yıldız oyuncusu için Montella'ya çağrı: Milli takımı hak ediyor
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray’dan flaş paylaşım Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray'dan flaş paylaşım
Sağlık Bakanlığı’ndan “Hastaneler satılıyor” iddialarına net yanıt Sağlık Bakanlığı’ndan “Hastaneler satılıyor” iddialarına net yanıt
Asker eğlencesi için toplanan kalabalığa ateş açtı 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor Asker eğlencesi için toplanan kalabalığa ateş açtı! 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor

20:41
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
20:40
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
19:48
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
19:46
Ateşkesi hiç umursamıyorlar İsrail’den skandal Lübnan talimatı
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı
19:13
Okul saldırısında ölen Belinay’ın babası: Son bir ayında hep cennetten bahsederdi
Okul saldırısında ölen Belinay'ın babası: Son bir ayında hep cennetten bahsederdi
19:10
Adem Soytekin’den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
SON DAKİKA: Çelik'ten von der Leyen ve Macron'a Sert Tepki - Son Dakika
Advertisement
