Çelik'ten yeni eğitim yılı mesajı, öğrenci ve öğretmenlere başarı dileği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Yeni bir eğitim-öğretim yılına adım atmanın heyecanını kıymetli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle paylaşıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek evlatlarımıza zihin açıklığı ve başarılar, fedakarca çalışan öğretmenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Yeni dönem ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."