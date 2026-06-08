Çelikhan'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Çelikhan'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Çelikhan\'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı
08.06.2026 16:52
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Adıyaman'da Halk Eğitimi Merkezi'nin sergisi, 237 kursiyerin eserleriyle İlçe Gençlik Merkezi'nde açıldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi, İlçe Gençlik Merkezi'nde açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hamdi Güzel, 9 kursta eğitim alan 237 kursiyerin çalışmalarının sergide yer aldığını belirtti.

Açılışa Kaymakam Özgür Pelvan, Belediye Başkanı Mahmut Şahin, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Sergiyi gezen Kaymakam Pelvan, el emeği eserlerin hazırlanmasında emeği geçen kursiyerlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çelikhan'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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