Cem Kotan, 23 Nisan Futbol Turnuvası Şampiyonunu Ağırladı - Son Dakika
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Cem Kotan, 23 Nisan Futbol Turnuvası Şampiyonunu Ağırladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 23 Nisan Egemenlik Kupası Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan Mollayusuf Akrepler Takımı'nı makamında ağırlayarak başarılarını kutladı. Kotan, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

02.05.2025 13:56  Güncelleme: 15:39
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 23 Nisan Egemenlik Kupası Futbol Turnuva şampiyonu Mollayusuf Akrepler Takımı'nı makamında ağırladı. Başkan Kotan, "Çocuklarımızın gözlerindeki ışığı ve mutluluğu görmek her şeye değer. Şampiyon takımımızı kutluyorum" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen Egemenlik Kupası Çocuk Futbol Turnuvası şampiyonu Mollayusuf Akrepler Takımı, Başkan Kotan'ı ziyaret etti. Başkan Kotan çocukları temsili olarak makam koltuğuna oturttu.

Mollayusuf Akrepleri ve Mollayusuf Mahalle Muhtarı Gülnaz Çetin, Başkan Kotan ile sohbet etti. Çocukların sorularını yanıtlayan Başkan Kotan, şampiyon takımın oyuncularının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocukları kapıda karşılayan Kotan, tüm takımı tebrik ederek başarılar diledi. Ziyaret sırasında çocuklarla sohbet eden Kotan, "Bu koltuklar bir gün sizlerin olacak. Hepiniz bizim geleceğimizsiniz. Bugün sizleri burada görmekten çok büyük onur duydum. Sizlerle sohbet etmek benim için çok anlamlı. Sizler için daima çalışmaya devam edeceğiz. Cem abinizin yanınızda olduğunu unutmayın" diye konuştu.

Ziyarete çocuklara eşlik eden Muhtar Çetin ise "Bizler çok şanslıyız. Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan, çocukların her zaman yanında. Onların sporla, sanatla ve eğitimle büyümesi için elinden geleni yapıyor. Çocuklarımıza gösterdiği ilgi için kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cem Kotan, 23 Nisan Futbol Turnuvası Şampiyonunu Ağırladı - Son Dakika

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