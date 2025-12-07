Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği'ni Ağırladı

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği Başkanı Gülcan Ay, özel gereksinimli bireyler ve ailelerini ağırladı. Kotan, "Sizleri takdirle karşılayarak her zaman destek vermeye hazırız. Yaşam standartlarının belli bir noktaya getirilmesi gereken çocuklarımız var. Bu çocuklarımız bize emanet" dedi.

Kotan, Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği Başkanı Ay ile özel gereksinimli bireyler ve ailelerini makamında misafir etti. Kotan, tüm bireyler için eşitlik anlayışıyla hareket ettiklerini ve farkındalıklarının bir günle sınırlı olmadığının altını çizdi.

Derneğin çalışmalarıyla ilgili Ay'dan bilgi alan Kotan, kendilerinin daima yanında olduklarını vurguladı. Öte yandan ziyaretçiler, dernek içerisindeki üreten eller atölyesinde hazırlanan malzemeleri Kotan'a hediye etti.

"Her şeye daha kolay erişilebilir ortamın yaratılması lazım"

Buluşmada konuşan Kotan, "Bu zamanda bu mücadeleyi çocuklarımız için vermek gerçekten cesaret ve yürek istiyor, zaman istiyor ve bunları da siz başarıyorsunuz. Bu yüzden bizler, sizleri takdirle karşılayarak her zaman destek vermeye hazırız. Yaşam standartlarının belli bir noktaya getirilmesi gereken çocuklarımız var. Bu çocuklarımız bize emanet. Bu yükü sadece aileler kaldıramaz. Özel çocuklarımızın hayattan bağlarının koparılmadığı bir ortam yaratılması gerekiyor. Sizlerden de o yükler alınarak çocuklarımız için daha rahat, daha refah, eğitime kolay erişilebilir ve her şeye daha kolay erişilebilir ortamın yaratılması lazım. Ziyaretiniz için her birinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kotan'ın kendilerinin yanlarında olmasından duydukları memnuniyeti belirten Ay ise "Bize karşı duyarlılığınızı biliyoruz. Özel çocuklarımızı yakından tanıyorsunuz. Dolayısıyla sizin burada olmanız bizim için çok anlamlı" dedi. Dernek çalışmalarına da değinen Ay, "Özel gereksinimli bireylerin, yaşama katılmaları için mesleki eğitimler düzenliyoruz. Sonra çalışabilecek çocuklarımızı da işle buluşturuyoruz. Şu ana kadar 450-500'e yakın çocuğumuzu işle buluşturduk" diye konuştu.